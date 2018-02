Fumano "erba" in strada, segnalati alla prefettura quattro giovani

Nuovi controlli di polizia a Picanello ed al villaggio Dusmet. Sono state controllate 94 persone, 91 veicoli ed elevate 41 sanzioni stradali con vari sequestri per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre sono state controllate 20 persone sottoposte per vari reati agli arresti domiciliari. A Picanello, un pluripregiudicato sottoposto ad obblighi e con il divieto di frequentare altri pregiudicati, è stato fermato con due persone con precedenti con la giustizia e per tale motivo verrà segnalato all'autorità giudiziaria. Infine, sono stati individuati quattro giovani che fumavano marjuana in piazza falcone ed al porticciolo di Ognina. In un caso è stata ritirata la patente poiché il soggetto era a bordo di un'autovettura e tutti sono stati segnalati alla prefettura.