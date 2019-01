Funerali di Andrea e Santo, Catania piange i due ragazzi

Grande e commovente la partecipazione ai funerali di Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, i due giovanissimi cugini deceduti nell'incidente stradale di via Palermo, avvenuto due giorni fa. Ad accogliere le salme, durante il rito funebre che si sta svolgendo in questi minuti all'interno del Duomo di Catania, le famiglie, i tanti amici e gli insegnanti di scuola dei due giovani. Presenti alle esequie il sindaco Salvo Pogliese e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione .

Il tragico incidente

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano a bordo di uno scooter Honda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto Lancia Lybra il cui guidatore è rimasto illeso. Il maggiorenne, che era alla guida dello scooter, è morto sul colpo, mentre il 16enne è spirato dopo il trasporto nell'ospedale Garibaldi. I due mezzi sono stati sequestrati. La Procura, che ha delegato rilievi e indagini alla polizia municipale, ha aperto un'inchiesta e disposto la restituzione delle salme ai familiari.