Festa di Sant'Agata, la proposta: "Denaro per i fuochi sia dato ai poveri"

No ai fuochi d'artificio per la festa di Sant'Agata. E' quanto chiede Alfio Lisi, portavoce di 'Free Green', in risposta al dissesto del comune di Catania ed allo stato di bisogno che coplisce molte famiglie catanesi.

"Sperperare centinaia di migliaia di euro e incenerirli in pochi minuti in fuochi d’artificio è oggi più che mai da considerare alla stregua di un crimine contro quella massa di famiglie e individui indigenti o di quelli che sono di fatto ridotti alla miseria costretti a fare giornalmente la fila nelle poche mense gestite da associazioni e volontari con contributi pubblici ridotti al lumicino".

Free Green Sicilia chiede che il denaro publico che da decenni viene speso per i fuochi d’artificio venga utilizzato per iniziative a favore di famiglie e cittadini indigenti, senza tetto né introiti per riuscire a sopravvivere nel periodo invernale, quando il freddo e la fame mettono a rischio la vita di molte persone.