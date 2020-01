Fuochi pirotecnici non autorizzati: sequestrati oltre 120 chili

Il questore di Catania Mario Della Cioppa ha disposto l'intensificazione dei controlli sull’osservanza delle norme di sicurezza e delle prescrizioni di legge, in special modo nell'ambito dell’utilizzo del materiale esplodente, pratica che aumenta in occasione delle festività locali. Dopo i gravi incidenti che hanno interessato questo settore produttivo, come la tragedia accaduta lo scorso mese di novembre nel messinese che ha provocato 5 vittime. La polizia ha dunque posto particolare attenzione su chi detiene o maneggia materiali esplodenti che possono esporre a gravi rischi anche coloro che si trovano nelle vicinanze dei luoghi di sparo. Controlli sempre più serrati sono stati condotti dagli agenti, in tutte quelle occasioni, quali le feste patronali, il cui svolgimento è spesso caratterizzato da spettacoli pirotecnici che esigono l’adozione di particolari attenzioni e di misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Non è un caso che siano previste apposite licenze rilasciate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, che attestano il possesso della capacità tecnica e la conoscenza delle norme necessarie per lo svolgimento dell'attività di pirotecnico.

Nella giornata dello scorso 20 gennaio, agenti del nucleo Artificieri, in servizio di ordine pubblico a Acireale, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Sebastiano, hanno controllato il co-titolare di una ditta incaricata dell’accensione di fuochi pirotecnici. L’uomo è risultato in possesso di una tipologia di fuochi non previsti nella licenza e, pertanto, è stato indagato per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. Sono stati sequestrati 1632 prodotti professionali, suddivisi in: 816 prodotti appartenenti alla categoria CE F4 per un totale lordo di 120 chilogrammi e 816 prodotti appartenenti alla categoria CE P1 per un totale lordo di oltre 7 chilogrammi. A causa della pericolosità, per tutto il materiale in sequestro è stata richiesta la distruzione. L’attività di accertamento e di vigilanza da parte della polizia proseguirà monitorando tutte le manifestazioni pubbliche che si terranno nella zona di Catania e della provincia etnea, un controllo che viene effettuato dagli specialisti della squadra Artificieri e dagli agenti della divisione di polizia amministrativa della Questura.

