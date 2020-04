Fuori casa per pasquetta nonostante gli arresti domiciliari: in manette padre e figlio

I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 45enne Nino Longo e il 21enne Antonio Longo, padre e figlio, responsabili di evasione. I militari infatti, nel corso dell’effettuazione dei servizi per il contrasto all’epidemia da coronavirus, hanno trovato i due che, in violazione del loro stato gravato dalla detenzione domiciliare il primo e da una misura cautelare il secondo, hanno pensato bene di festeggiare lungo la via Aristotele le ricorrenze pasquali, organizzando una sorta di pic nic insieme ad altre persone. Agli arrestati, inoltre, i militari hanno inflitto la sanzione amministrativa prevista per l'inosservanza delle norme anti-contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.