Fuoriuscita di liquami a San Giovanni Galermo: problema risolto, la municipalità verifica

Un intervento durato alcune ore ma che è servito ad eliminare la fuoriuscita di liquami fognari tra le palazzine di via Salvatore Santangelo nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Sul posto, per un sopralluogo, si sono recati il presidente della IV municipalità Erio Buceti, accompagnato dal consigliere circoscrizionale Giuseppe Giustolisi, che hanno incontrato una rappresentanza dei residenti della zona.

“Parliamo di centinaia di persone, soprattutto anziani, costretti a vivere da giorni a stretto contato con un enorme problema- dichiara il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”- una situazione assolutamente delicata e indecorosa senza considerare l’allarme igienico-sanitario che ne è seguito. Non appena i residenti della zona ci hanno segnalato l’emergenza abbiamo richiesto l’intervento della direzione ecologia del comune di Catania. Operai che hanno agito in modo tempestivo e per questo desidero ringraziarli a nome di tutti gli abitanti della zona”.

Risolta l’emergenza, si punta adesso ad eliminare definitivamente il problema per le palazzine di via Salvatore Santangelo. Quasi trecento famiglie che chiedono la fine definitiva della fuoriuscita di liquami fognari. Acque nere che invadono i cortili interni, gli spazi verdi e i passaggi pedonali.

“Questo genere di operazioni riguardano l’istituto autonomo case popolari- dice il consigliere della IV municipalità Giuseppe Giustolisi- l’ente per troppo tempo non ha ascoltato le richieste degli abitanti e questi sono i risultati. Per evitare che in futuro si ripetano altre situazioni come questa è necessario che tutti i soggetti interessati collaborino e lavorino insieme per raggiungere l’obiettivo di un territorio più vivibile e servizi migliori per il cittadino”.