Fuoriuscita di liquami nelle case popolari del rione Balatelle

La fuoriuscita di liquami nel rione Balatelle di San Giovanni Galermo a Catania è un problema ricorrente per i residenti. Le acque nere invadono con regolarità i passaggi pedonali ed i giardini adiacenti alle palazzine. Una situazione, già verificatasi negli anni precedenti, più volte denunciata da Vincenzo Parisi che ha effettuato una nuova seduta itinerante organizzata dal delegato di zona Rosario Rinaldi. Quasi tutti gli edifici del rione Balatelle sono di proprietà dello Iacp di Catania.

"Spesso la competenza per gli interventi al sistema di tubature fognarie non ben è chiara - dichiara Vincenzo Parisi - ed i residenti assistono ogni volta ad uno scarica barile che ha la sola conseguenza di danneggiare centinaia di famiglie. Inoltre, a causa dei cattivi odori, le persone non possono nemmeno uscire di casa. In passato si era sempre provveduto ad inviare un camion per l’espurgo pozzi neri per contenere il problema. Soluzioni tampone che non hanno risolto nulla ed adesso il rione Balatelle, ancora una volta, si ritrova a dover affrontare l'ennesimo disagio".