Fuoriuscita liquami fognari in via Adone, Zingale: "Pericolo sanitario"

Tubature che saltano e liquami che fuoriescono in superficie. In via Adone, nel quartiere di San Giovanni Galermo, si vive l’ennesimo allarme igienico-sanitario. Un problema che il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale ha prontamente segnalato al presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti.

I cittadini lamentano un vero fiume di acque nere che in via Adone ha invaso garage e scantinati. Qualunque sia la causa che ha provocato tutto questo, il consigliere Zingale chiede un pronto intervento a tutte le istituzioni competenti perché è in gioco la salute di decine di famiglie. Più volte in passato, oltre alla zona di via Adone, anche il rione Balatelle e la via Don Minzoni hanno dovuto convivere con la puntuale fuoriuscita dei liquami fognari.