Mascalucia, arrestato un 35enne che modificava un furgone rubato

I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato un 35enne del posto, sorpreso dai militari all’interno del cortile della propria abitazione mentre modificava il telaio di un Fiat Ducato. Dopo avergli apposto targhe di nazionalità tedesca, ne stava alterando il telaio per non renderlo riconoscibile: era stato infatti rubato a Catania l’11 aprile scorso. Il mezzo, le targhe ed il materiale utilizzato per la punzonatura del telaio sono stati sottoposti a sequestro.