Furgone prende fuoco sulla strada statale 192 a Caltagirone

L'incendio di un furgone sulla strada statale 192, si è verificato poco dopo le 13.00 di oggi, nei pressi dello svincolo in direzione Caltagirone. Il furgone incendiato si trovava all'interno di un rifornimento di carburante dismesso. Sul posto si è recata una squadra operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed un'autobotte di rincalzo. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno circoscritto e spento l'incendio che aveva già avvolto completamente il mezzo e messo in sicurezza l'area circostante. Non sono stati riferiti danni a persone.