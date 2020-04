Due famiglie nascoste in un furgone per la scampagnata: multate dalla polizia

Nel corso delle festività pasquali, la polizia stradale di Catania ha effettuato numerosi controlli sia in ambito autostradale, sia lungo altre strade, utilizzate per raggiungere le tradizionali mete di scampagnate. Del tutto singolare è quanto emerso nel corso di un posto di controllo effettuato nei pressi del bivio “Gigliotto”, tra San Cono e San Michele di Ganzaria, nella mattina di domenica.

E' stato fermato un furgone, al cui interno erano apparentemente presenti due persone. Le dichiarazioni rilasciate dagli occupanti circa la loro effettiva destinazione hanno insospettito gli agenti, che decidevano di eseguire approfondire il controllo. Pertanto è stato fatto loro aprire il portellone del vano di carico posteriore,in cui avevano trovato posto altre sei persone, sistemate alla meglio e ovviamente trasportate irregolarmente, con al seguito abbondanti masserizie e viveri che servivano per il loro pranzo pasquale. Si trattava di due nuclei familiari che dalle loro abitazioni si stavano spostando verso una seconda casa in campagna per trascorrervi le festività. A tutti e 8 è stata contestata la violazione delle norme sul Coronavirus, che limitano gli spostamenti sul territorio e fuori dal comune di residenza e irrogata la sanzione di 400 euro, mentre al conducente sono state contestate anche altre violazioni alle norme del codice della strada, per una somma totale di 4.380 euro.