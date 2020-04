Ancora furti di agrumi nelle campagne di Mineo, chiesti più controlli

Dopo episodio di danneggiamento di migliaia di piante di agrumi è avvenuto in un fondo delle campagne di Mineo. Sulla vicenda sono interventi i deputati del M5S alla Camera Eugenio Saitta, Gianluca Rizzo e il deputato all'Ars Francesco Cappello per esprimere solidarietà e vicinanza agli agricoltori e per chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico sulla sicurezza.

“Un fatto inquietante che lascia basiti e sgomenti nel mezzo di un'emergenza sanitaria. La nostra massima solidarietà – spiegano gli esponenti pentastellati – agli agricoltori vittime di questo sfregio inaccettabile che rappresenta l'ennesimo segnale del disagio che si respira nel settore. Un settore vittima di continui furti e danneggiamenti a cui le istituzioni devono dare risposte. Non possiamo permettere che avvengano pericolose derive specie in un momento così delicato per il Paese e dobbiamo garantire, tutti insieme, sicurezza e serenità. Per questa ragione chiederemo al Prefetto di Catania, sempre sensibile alle istanze del territorio, di convocare con urgenza un tavolo tecnico sulla sicurezza al fine di intensificare un controllo capillare del territorio della Piana di Catania”.