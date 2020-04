Furti in strada, dieci auto con i finestrini rotti al Lungomare

Metre la maggior parte delle persone resta in casa per le festività pasquali, si intensificano i furti alle auto parcheggiate in strada. Su viale Alcide De Gasperi si seganala un vero e proprio raid vandalico con una decina di auto prese di mira dai ladri. Rompono i finestrini per rubare ciò che è custodito all'interno dei mezzi, creando grossi danni ai proprietari. Che non possono neanche provvedere a ripararli, in quanto i carrozzieri sono chiusi al momento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ben vengano i controlli per il rispetto delle norme sul Coronavirus - scrive il lettore che ha inviato la segnalazione - ma è incredibile che questo avvenga mentre a pochissima distanza sono in atto i posti di blocco. Chiediamo più pattuglie in giro per evitare che simili episodi di sciacallaggio si ripetano".