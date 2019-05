Coppia di ladri prendeva di mira le barche a vela del porto

Una serie di furti messi a segno nei mesi scorsi presso il porto di Catania, ai danni di alcuni esercizi commerciali e circoli velici. Sono stati denunciati dalla polizia di frontiera, dopo le dovute indagini, due pregiudicati: uno di nazionalità italiana e l’altro straniero, di 37 e 35 anni. I ladri hanno utilizzato in entrambe le occasioni lo stesso modus operandi, servendosi, in alcuni casi, della stessa auto. Grazie alle telecamere poste all’interno di un circolo velico preso di mira, è stato possibile individuare i due mentre erano intenti a scavalcare la recinzione per rubare qualcosa da uno scafo.