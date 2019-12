Furti in trasferta: sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri di Librino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina, hanno arrestato il 42enne catanese Carmelo Di Silvestro. L’uomo, in particolare, dovrà scontare una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione perché resosi responsabile nei comuni di Forza D’Agro e Taormina , nell’agosto del 2014, del reato di furto aggravato in concorso. L’arrestato è stato posto in regime di detenzione domiciliare.