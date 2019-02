Furto a scuola, denunciati due minorenni

I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno denunciato G.R. di anni 16 di Paternò e A.L. di anni 17 di Santa Maria di Licodia, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

Ieri mattina la finestra forzata non è passata inosservata ai militari di pattuglia che, entrando all’interno dell’Istituto Comprensivo Scolastico “Don Bosco” di via Solferino, hanno sorpreso i due minorenni con le tasche piene di monete rubate previa forzatura dei distributori automatici collocati in uno dei locali del plesso. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.