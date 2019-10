Furto aggravato, arriva ordine di carcerazione per un 21enne

I carabinieri di Adrano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 21enne Gaetano Vezzi, del luogo. L’uomo, in particolare, dovrà espiare 3 anni e 4 mesi di reclusione perché resosi responsabile nel marzo del 2017 dei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate in concorso e furto aggravato, perpetrati ad Adrano e Biancavilla. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.