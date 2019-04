Furto aggravato ed evasione: la polizia esegue due mandati d'arresto

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la polizia ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare la squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: Santo Bruno, (del 1987) - pregiudicato destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 26.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 2 e giorni 22 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso.

Personale della Squadra Mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” ha tratto in arresto: Valentina Giuffrida, (del 1986), pregiudicata, in atto sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché responsabile del reato di evasione.