Furto aggravato, fermati due giovani mentre rubavano uno scooter

Nella notte appena trascorsa, la polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati Yuri Scordino (classe ’97) e CANUTO Sebastiano Graziano (classe ‘91) per furto aggravato in concorso. Nello specifico, intorno alle 03,10, gli uomini delle volanti, dopo una telefonata all’utenza 112, sono intervenutui in via Musumeci in quanto venivano segnalati due giovani intenti a spingere un motociclo per poi allontanarsi.

Alla vista della polizia i due, ancora a bordo del motociclo, dopo averlo abbandonato sono fuggiti tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta ma entrambi sono stati raggiunti e bloccati. A seguito di perquisizione i due ragazzi venivano trovati in possesso di oggetti atti allo scasso e alcune chiavi di scooter, mentre alcune parti del motociclo appena asportato risultavano danneggiate.

Alla luce di quanto sopra i due arrestati, su disposizione del pm di turno, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.