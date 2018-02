Tenta di scappare in Romania dopo un furto: arrestato in aeroporto

La polizia di frontiera ha arrestato un giovane romeno che stava per imbarcarsi su un volo della Wizz Air diretto a Bucarest. Si tratta di Mihai Stefan Lupu. Su di lui pendeva un ordine di arresto della procura di Palermo per il reato di furto in appartamento. Sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza ma gli agenti, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo e catturarlo. Si trova ora a piazza Lanza.