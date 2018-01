Ruba in un appartamento di via de Cosmi, arrestato 24enne

Il 24enne Sebastiano Mazzocca è stato arrestati dagli agenti delle volanti per furto in abitazione in concorso. Gli agenti sono intervenuti sul posto, in via de Cosmi, dopo aver ricevuto una segnalazione, e hanno colto sul fatto uno degli autori bloccandolo, mentre gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi.

Il giovane su disposizione del Pm è stato sottoposto agli arresti domiciliari n attesa del giudizio direttissimo. Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti della polizia giudiziaria, è stato identificato e rintracciato uno dei due complici fuggiti, 21enne , denunciato per il reato di furto in abitazione in concorso.