Ladro di arance rintracciato a casa dai carabinieri di Palagonia

I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un bracciante 55enne per furto aggravato. In particolare i militari, tramite i loro colleghi della compagnia di Caltagirone, avevano ricevuto una nota per la ricerca di una Ford Escort, a bordo della quale il conducente aveva caricato circa 140 chili di una pregiata qualità di arance, dopo averle rubate da una proprietà privata di un fondo agricolo nel territorio di Grammichele. I militari di Palagonia hanno rintracciato l’auto ed il ladro presso la sua abitazione, proprio mentre era impegnato a scaricare gli agrumi appena trafugati.

