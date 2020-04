Gli agenti delle volanti scovano tre ladri di arance al faro Biscari

Questa notte gli agenti di una volante della polizia etnea in transito lungo l’asse dei servizi, in direzione Faro Biscari, hanno sorpreso tre individui fermi nelle vicinanze di un furgone Fiat Doblò di colore bianco. Gli agenti si sono subito avvicinati per eseguire un controllo, ma il gruppetto si è immediatamente allontanato dal mezzo, disperdendosi tra le buie campagne limitrofe. All’interno del furgone veniva c'era un ingente quantitativo di arance, verosimilmente rubate in uno dei campi sottostanti l’arteria stradale.

Grazie al numero di targa del furgone, i poliziotti hanno rintracciato uno dei responsabili, il 42enne P.S.M., che dopo la fuga era riuscito a raggiungere la propria abitazione. Dopo aver ammesso il furto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà in concorso con gli altri due individui, al momento rimasti ignoti. Il denunciato, inoltre, è stato sanzionato per aver effettuato lo spostamento senza giustificati motivi. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della refurtiva per la restituzione al legittimo proprietario.