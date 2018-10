Librino, pregiudicato messo ai domiciliari per tentato furto

La polizia di Librino ha posto ai domiciliari il pregiudicato Daniele Distefano, colpevole di tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di un reato commesso ad Augusta nel marzo del 2015, per cui è stato condannato, con giudizio abbreviato, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.E' ora ristretto in regime di detenzione domiciliare.