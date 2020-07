Ladro d'auto con cinque identità arrestato in Corso dei Martiri

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 23enne cittadino extracomunitario di origini gambiane Omar Steel, ritenuto responsabile di furto aggravato. Nella nottata di ieri la collaborazione offerta da un cittadino con il suo tempestivo avviso all’equipaggio di una gazzella dei carabinieri,in transito in viale Liberta, ha consentito ai militari d’intervenire tempestivamente e bloccare l’uomo. In Corso Martiri della Libertà, dopo averne infranto il vetro del finestrino anteriore lato guida, stava armeggiando all’interno di una Opel Corsa nell’intento di manomettere i fili elettrici d’avviamento posti sotto il piantone di guida. I militari, dopo aver bloccato l’extracomunitario, hanno provveduto ad informare l’ignara proprietaria che, dopo averli ringraziati, ha loro preannunciato che avrebbe sporto denuncia. A seguito di un successivo riscontro delle impronte digitali, si è scoperto che lo straniero è solito fornire diversi nominativi in occasione delle sue malefatte, arrivando a collezionare, almeno per il momento, ben cinque identità diverse. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

