Ladro ruba un fuoristrada e fugge dalla polizia in tangenziale

La polizia di Stato ha arrestato il catanese Antonio Sapiente per furto aggravato. Questa notte la stradale in servizio di vigilanza ha ricevuto la notizia del furto di una jeep di colore nero, fornita di localizzatore satellitare, asportata poco prima nel comune di Giarre, che si muoveva sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa. E' stata quindi intercettate ed il ladro ha tentato di sfuggire alla cattura, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne la corsa, senza fare danni sia al veicolo di servizio sia all’auto inseguita e, a trarlo in arresto. L'auto è stata immediatamente restituita al proprietario.