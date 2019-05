Evade dai domiciliari e tenta furto: arrestato

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Maurizio Ali per evasione dagli arresti domiciliari, e denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e di un coltello. Ieri gli agenti delle volanti mentre percorrevano una via del centro storico, dove spesso vengono compiuti furti su auto, hanno notato un uomo sospetto che si aggirava tra le macchine parcheggiate, guardando con circospezione l’interno. Dopo aver riconosciuto Alì, già sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato di una vettura, compiuto lo scorso 30 aprile, gli agenti hanno proceduto al suo arresto.