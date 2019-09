Ladro d'auto arrestato dopo aver rubato una Clio ed una Uno

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 33enne Carmelo Francardo di Belpasso, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Catania su richiesta della procura etnea. Grazie alle indagini dei carabinieri, si è potuta fare piena luce su due furti di auto avvenuti il 21 novembre 2018 a Biancavilla. Gli investigatori si sono avvalsi dell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive nelle zone d’interesse e di altre attività di natura tecnica, si è potuto collocare l’odierno indagato su ambedue i luoghi teatro dei furti così come peraltro acclarato in alcuni frame estrapolati dai video esaminati. Quel giorno ad essere rubate furono una Renault Clio, poi abbandonata per un improvviso guasto post furto, e una Fiat Uno, ritrovata completamente bruciata nelle campagne di Adrano. Si presume sia stata utilizzata per compiere qualche reato. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.