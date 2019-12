Tenta furto di auto in corso Duca D’Aosta: fermato

Nelle prime ore del mattino, le volanti hanno tratto in arresto per furto aggravato di auto Gianpiero Gangemi, catanese, classe ’97, pregiudicato. Nello specifico alle ore 00:35 giungeva su linea di emergenza 112 segnalazione di furto di un’autovettura Alfa Mito in orso Duca D’Aosta. Successivamente, grazie alle indicazioni fornite dall’antifurto satellitare di cui era munito il veicolo, i poliziotti si sono recati in via Piemonte, dove hanno notato l’Alfa Mito con a bordo un giovane ancora intento ad armeggiare sotto la plancia della vettura. L’uomo, pertanto, è stato bloccato e, a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di chiavi adulterine e di una centralina. Alla luce degli elementi probatori raccolti, gangemi è stato tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza.