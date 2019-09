Ladro ruba un'auto e fugge da Picanello a via Etnea per poi schiantarsi

La polizia di Stato, dopo un lungo inseguimento dal quartiere di Picanello sino alla centralissima via Etnea, ha tratto in arresto Santo Spinella per furto d' auto lo scorso sabato. L’uomo, con svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, aveva asportato una vettura sotto lo sguardo attento di un poliziotto libero dal servizio, che ha segnalato alla sala operativa l’accaduto. Ne scaturiva un rocambolesco inseguimento con il fuggiasco, che ha messo in pericolo pedoni e veicoli in movimento, oltre che gli stessi operatori di polizia. Dopo uno schianto dovuto all’alta velocità contro un palo dell’illuminazione pubblica,Spinella ha continuato ad opporre resistenza sferrando calci e pugni agli agenti intervenuti. Finalmente bloccato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dello svolgimento del giudizio per direttissima che si terrà oggi.