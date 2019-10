Rubano un'auto di lusso portando con loro cani ed armi: presi tre svizzeri

I carabinieri di Giarre e della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, hanno arrestato lo svizzero Maurizio Cocciloi di 49 anni, il bulgaro Vikiov Valentin Tzevetanov di 52 ed il macedone Useini Sani di 29, tutti residenti in Svizzera, per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi da fuoco, possesso ingiustificato di chiavi alterate e porto di oggetti atti ad offendere.

La vicenda che li vede protagonisti di questo insolito furto ha giarre come teatro d'azione. Un uomo aveva acquistato in leasing una costosa Mercedes classe A Amg. Per sopraggiunti problemi di carattere economico si è trovato impossibilitato ad onorare l’impegno di pagamento e, pertanto, ha comunica ufficialmente la propria disponibilità alla restituzione dell’autovettura. Sin qui, si direbbe, una storia come tante se non fosse per il fatto che una sera la figlia dell’acquirente ha avvertito i carabinieri e il padre dell’avvenuto furto dell’autovettura da parte di tre individui che, dopo aver scassinato la porta del loro garage a Macchia di Giarre, se ne erano impadroniti fuggendo immediatamente dopo.

E' quindi scattata un’immediata ricerca terminata in via Finocchiaro Aprile di Giarre, dove l’equipaggio di una gazzella ha fermato i tre ladri, o presunti tali. I tre hanno infatti dichiarato ai militari di essere stati incaricati dalla società di leasing, proprietaria della preziosa autovettura, di procedere al suo recupero. I militari, procedendo alla perquisizione personale dei tre e del furgone con il quale effettuavano i loro spostamenti, un Volkswagen T6, hanno sequestrato una pistola Glock 42 calibro 9 con cinque cartucce nel serbatoio, tre coltelli a serramanico, 4 mazze, 1 grimaldello, due sacche a pompa utilizzate per divaricare gli sportelli delle auto consentendone l’apertura e due cani di cui uno di grossa taglia. I militari, dopo aver dato in affidamento i cani al canile comunale e restituita l’autovettura al denunciante, hanno condotto i tre nel carcere catanese di Piazza Lanza.