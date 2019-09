Ladro di soli 15 anni tenta di rubare una minicar al Galileo Galilei

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 15enne di Catania per furto aggravato in concorso. Il militare, che presta servizio proprio al Nucleo Radiomobile, mente percorreva a piedi la via Monsignor Domenico Orlando, ha notato tre soggetti intenti a forzare una mini car, parcheggiata dagli studenti del vicino istituto scolastico “Galileo Galilei”. Il carabiniere ha avvisato il 112,ponendosi all’inseguimento del terzetto e riuscendo a bloccare uno dei ladri, grazie anche alla collaborazione di personale della polizia di Stato intervenuto a seguito della richiesta pervenuta al numero unico delle emergenze. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei complici.