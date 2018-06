Ruba un'autoradio, ma il proprietario lo becca: arrestato ladro

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Oueslati Abdessalem per furto aggravato. Dopo aver infranto il finestrino di un’autovettura con un sasso, si è introdotto all’interno dell’abitacolo asportando il frontalino dell’autoradio. Sfortunatamente per lui è stato sorpreso dal proprietario del veicolo che, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccarlo. Immediatamente sono giunti in suo soccorso gli agenti delle volanti che, accertato quanto accaduto, hanno arrestato il ladro. Su disposizione del pm di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio di convalida.