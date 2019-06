Scoperto un centro di smantellamento d'auto a San Cristoforo

Gli agenti della polizia di Stato hanno individuato e denunciato per ricettazione e riciclaggio, due pregiudicati, T.S.G.F. e B.G., di Catania. Sono stati i componenti di una Volante che, transitando per le strette vie del quartiere San Cristoforo, hanno adocchiato all’interno di un cortile, i telai di due autovetture, una Fiat 500 e una Smart For Four completamente smontate. I poliziotti sono immediatamente intervenuti per ulteriori accertamenti, identificando i proprietari delle abitazioni, nelle cui pertinenze si trovavano i resti delle vetture. La Fiat 500, nonostante il tentativo di celarne l’origine cancellando il numero di telaio, è risultata rubata. la Smart, invece, era stata affidata in giudiziale custodia al T.S.F.G. che l’aveva smontata con l’evidente intento di rivenderne i pezzi. Per tale motivo, è stato indagato anche per il reato di violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro. Rinvenuti anche parti di altri veicoli, di motocicli e alcuni arnesi utilizzati per smontare i mezzi.