Tentano di rubare un’auto in via Salvatore Tomaselli: presi

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 35enne ed un 22enne entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati bloccati mentre tentavano di rubare un'autovettura un’Alfa Romeo Giulietta, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave in via Salvatore Tomaselli. Il veicolo è stato restituito al proprietario mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.