Ruba macchinari da un'azienda agricola di Belpasso: preso

I carabinieri di Paternò hanno arrestato a Belpasso il 34enne catanese Carmelo Salamanca. Il proprietario di un’azienda agricola belpassese aveva notato una Ape Piaggio all’interno del perimetro del fabbricato, chiamando i carabinieri, giunti sul posto in poco tempo. I militari hanno bloccato l’uomo, che nel frattempo aveva caricato sul cassone materiali per la lavorazione di agrumi per un importo di 5000 euro. Per introdursi all’interno dell’azienda, quest’ultimo aveva dapprima privato l’Ape Piaggio della relativa targa di circolazione, quindi aveva forzato alcuni lucchetti di sicurezza e divelto una grata in ferro. L’uomo è stato così arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.