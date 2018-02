Sorpreso dalla polizia a rubare il carburante ad un fuoristrada

La scorsa notte, volanti della polizia hanno arrestato un pluripregiudicato, Francesco Bandieramonte, per il reato di furto aggravato. Intorno alle 01.40, agenti che stavano percorrendo la via Barletta, hanno notato un individuo fermo accanto ad un fuoristrada. All’atto del controllo gli operatori hanno accertato che l’uomo identificato in Bandieramonte, dopo aver forzato lo sportellino esterno del serbatoio, con l’aiuto di un tubo ed un bidone, aveva asportato circa 10 litri di carburante. L'uomo è stato così arrestato e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.