I carabinieri denunciano tre ladri di carburante a Biancavilla

I carabinieri hanno denunciato tre pregiudicati di Biancavilla, P.P. di anni 25, P.M. di anni 21 e M.V. di anni 19, ritenuti responsabili di ricettazione in concorso, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il terzetto aveva preso di mira soprattutto l’isola ecologica di via Della Montagna, da dove erano stati trafugati numerosi bidoni contenenti complessivamente oltre mille litri di gasolio, in uso alla ditta A.T.I. ambiente, degli accumulatori ed alcuni bidoni di olio per trazione. La denuncia presentata ai carabinieri, ha consentito agli inquirenti di attivare alcuni servizi di osservazione che in più occasioni, hanno registrato il passaggio e brevissime soste dei tre malviventi nei pressi dell’isola ecologica.

Circostanze che hanno spinto gli investigatori, di comune accordo con i gestori dell’isola ecologica, ad inventarsi uno stratagemma per cercare di attirare “il topolino al formaggio” ponendo in bella vista, dopo averli appositamente contrassegnati, alcuni bidoni di gasolio. Guarda caso, dopo alcuni giorni sono stati rubati. Avendo oramai la “quasi” certezza della responsabilità del trio circa i furti commessi in danno dell’isola ecologica e superando la resistenza opposta dai tre soggetti con tanto di minacce esplicite, hanno fatto scattare le perquisizioni nelle loro abitazioni. Tutti e tre risiedono nella stessa palazzina ed è stato possibile trovare, oltre ai bidoni di gasolio contrassegnati, merce proveniente da altre razzie (soprattutto attrezzi da lavoro) che da una prima stima avrebbe un valore di oltre 10 mila euro.