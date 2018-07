Frodi e furti d'identità, i nomi dei 14 arresti

Quattordici persone arrestate, tre in carcere e 11 ai domiciliari, e altre 32 indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, frodi e accessi abusivi a sistemi informatici, sostituzione di persona, truffe e riciclaggio. E' il bilancio delle indagini della polizia postale che, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha scoperto un'associazione a delinquere dedita al cyber crime finanziario che ha colpito migliaia di persone in Italia. Dalle indagini della polizia postale, avviate nel 2015 a seguito di una frode informatica ai danni di una banca on-line ai cui clienti, residenti in varie parti d'Italia, erano stati sottratti 300.000 euro, è emersa la presenza di un gruppo "connotato da notevole capacità criminale e peculiari conoscenze tecniche informatiche, dedito con professionalità e spregiudicatezza alla pianificazione continua di frodi informatiche e telematiche e truffe on-line su noti portali". Che avrebbe ottenuto proventi illeciti per oltre 600.000 euro durante il periodo delle indagini.

1. MANCUSO Alfio anni 35 custodia cautelare in carcere

2. FLORIO Luca anni 37 custodia cautelare in carcere

3. NUCIFORA Antonio, anni 25–custodia cautelare in carcere

4. BELLA Michele anni 27– ordinanza arresti domiciliari

5. DEL POPOLO CHIAPPAZZO Filippo anni 23 arresti domiciliari

6. GULINO Santo anni 49 – ordinanza arresti domiciliari

7. LUNA Giuseppe anni 42, ordinanza arresti domiciliari

8. MUSCOLINO Agostino, anni 24 -ordinanza arresti domiciliari

9. MUSUMECI Sara, anni 23 -ordinanza arresti domiciliari

10. PAGANO Angelo anni 42- ordinanza arresti domiciliari

11. PAGANO Giovanni anni 40- ordinanza arresti domiciliari

12. PATANÈ Davide anni 25 - ordinanza arresti domiciliari

13. TIZZONE Adriano anni 46- ordinanza arresti domiciliari

14. TORRISI Marco Antonio anni 39- ordinanza arresti domiciliari

Altre 32 persone sono indagate in stato di libertà