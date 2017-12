Cerca di entrare in un'abitazione il giorno di Natale, preso ladro

Nel pomeriggio del giorno di Natale, alla sala operativa della polizia è giunta la segnalazione di un uomo che si stava arrampicando sul balcone di un appartamento in via De Cosmi. Gli agenti si sono recati sul posto, sorprendendo il malfattore mentre danneggiava le finestre di un’abitazione con un cacciavite. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di darsi alla fuga senza riuscirci: i poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo. Enea Gaetano Biagio Cuccia, questo il nome del probabile ladro, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.