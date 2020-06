Ladri in casa di Diletta Leotta rubano la cassaforte: bottino da 150mila euro

Brutta sorpresa per Diletta Leotta, vittima di alcuni ladri che la scorsa notte si sarebbero introdotti nell'abitazione della conduttrice in zona Corso Como a Milano. I malviventi sarebbero riusciti a rubare una cassaforte in cui erano contenuti i gioielli della conduttrice catanese, orologi (tra cui alcuni Rolex) ma anche contanti. Il valore della refurtiva, secondo quanto trapelato, si aggirerebbe intorno ai 150mila euro. Sul furto stanno indagando gli agenti della questura che stanno passando al setaccio i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso della zona. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati attraverso una delle finestre dell'abitazione che si trova al nono piano di un palazzo, a circa 30 metri di altezza.

