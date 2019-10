Due romeni arrestati dalla polizia per furto in appartamento

La polizia di Stato ha arrestato i romeni Lenta Aderian Luvia e Avadani Robert per il reato di furto aggravato. Nella serata di ieri, grazie ad una segnalazione di furto giunta al 112, gli agenti si portavano in via Morosoli dove trovavano uno dei due delinquenti riverso a terra, dolorante, nel cortile interno dello stabile perchè era caduto dal balcone posto al secondo piano dell’edificio. Il complice, invece, si trovava ancora all’interno dell’appartamento, ed è stato bloccato dai poliziotti. I due individui erano vicini di casa dell'uomo che ha telefonato in centrale e, nel corso della serata, dopo essersi arrampicati sul balcone, posto al secondo piano dello stabile, si erano introdotti nell’appartamento forzando una finestra. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa anche alla loro abitazione, in cui è stata trovata la refurtiva poco prima asportata.