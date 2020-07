Rubata la cassa automatica dell'ospedale San Marco

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la notte appena trascorsa, un gruppo di ladri ha sradicato e portato via la cassa automatica installata nel parcheggio dell'ospedale San Marco di Librino, rubando l'incasso in essa contenuto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della struttura sanitaria e sono in corso indagini per identificare gli autori del furto.