Tenta di rubare cavi elettrici, arrestato dai carabinieri con i vigilantes

I carabinieri della Stazione Playa hanno arrestato il 39enne catanese Sebastiano Musumeci, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. I militari hanno agito con la collaborazione del personale di una ditta incaricata della vigilanza di un deposito in Contrada Torrazze, nella zona industriale, già utilizzato come centro di smistamento di una grande azienda operante nel settore della grande distribuzione alimentare. L’attivazione del sistema d’allarme della struttura aveva consentito l’immediato intervento della pattuglia dei militari, giunti insieme alla ditta di vigilanza privata. Hanno quindi bloccato il ladro mentre si trovava all’interno dell’area e stava cercando di nascondersi alla loro vista. Successivamente i carabinieri hanno verificato che l’uomo aveva manomesso l’impianto elettrico, inconsapevole della presenza del sistema d’allarme, per procedere al furto di cavi e delle strutture metalliche del deposito. E' stato sottoposto ad obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.