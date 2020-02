Brucia cavi elettrici per estrarre il rame, denunciato pregiudicato

I carabinieri di Belpasso hanno denunciato un pregiudicato catanese di 62 anni, con l'accusa di "combustione illecita di rifiuti pericolosi". Il militari di pattuglia, attirati da una colonna di fumo che si innalzava al cielo, ne hanno individuato l’origine all’interno di un fondo agricolo di via Del Picchio. L'uomo stava incendiando diverse matasse di fili elettrici allo scopo di estrarre del rame, la cui provenienza è in corso d’accertamento, creando un danno all’ecosistema. I carabinieri hanno sequestrato 183 bobine di rame già estratto, per un peso complessivo di 6 chili.