Rubano cavi della pubblica illuminazione al Gelso Bianco, presi due ladri

Stavano asportando cavi della pubblica illuminazione lungo la stradale Gelso Bianco, ma la polizia è intervenuta per bloccarli. Due ladri sono finiti in manette ieri sera, dopo essersi nascosti dietro un blocco di cemento per poi fuggire a gambe levate. Un terzo complice è riuscito a dileguarsi: per gli arrestati sarà fissato a breve il giudizio per direttissima.