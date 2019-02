Ritrovato a Librino un cellulare rubato in una casa di Noto

È stato ritrovato in possesso di un giovane catanese, residente in una zona della periferia cittadina, un telefono cellulare rubato durante un furto in appartamento commesso a Noto. Gli agenti del commissariato di Librino, che hanno denunciato il ragazzo per ricettazione, avevano ricevuto l’input investigativo dal nucleo investigativo telematico di Siracusa, che aveva loro trasmesso un decreto di perquisizione emesso dalla procura aretusea. E' stato così possibile ritrovare il cellulare.