Ruba un condizionatore negli uffici dell'Asp: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza il 34enne catanese Santo Mangano, ritenuto responsabile di furto aggravato. Ieri pomeriggio l’equipaggio di una gazzella lo ha sorpreso in via Pola all’interno degli uffici di una delle sedi dell’Asp di Catania mentre rubava un condizionatore. Sono stati recuperati altri due condizionatori rubati precedentemente. La refurtiva è stata restituita al personale incaricato dalla direzione dell’Asp.