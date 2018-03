Furto d'auto, arrestato un pregiudicato dopo un lungo inseguimento

Nel corso della notte appena trascorsa, agenti delle Volanti sono riusciti a bloccare, dopo un lungo inseguimento a piedi, il pregiudicato Salvatore Viscuso, classe 1988, che era stato sorpreso a rubare un’autovettura in sosta in via Lucchese Palli.

L’uomo è stato raggiunto, bloccato e arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.