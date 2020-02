Furto di energia elettrica: 8 denunciati

Nella settimana appena decorsa, agenti del commissariato Nesima, con la collaborazione di personale Enel Distribuzione, ha effettuato incisivi controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti di energia elettrica, fenomeno ampiamente diffuso in alcune aree dei quartieri di Monte Po e di S. Giovanni Galermo. In tale contesto, sono state effettuate mirate verifiche presso due diversi palazzi che attraverso i quali sono stati riscontrate numerose manomissioni e allacci di energia elettrica abusivi, con la evidente commissione del reato di furto aggravato. Le responsabilità penali rilevate sono state addebitate a ben 8 persone, che si sono dichiarati particolarmente sorpresi e soprattutto ignari di come fossero stati compiuti i collegamenti illegali. Tutti i soggetti, secondo la direttiva disposta dalla locale Procura, sono stati sentiti con le garanzie di legge alla presenza del difensore di fiducia, rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni: sono stati tutti denunciati.